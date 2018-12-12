Россияне рассказали, как выбирают подарки на Новый год

Россияне рассказали, как выбирают подарки, а также сообщили, какую сумму они готовы выделить на презенты. Оказалось, что в последнее время граждане страны предпочитают тратить больше на себя.

Оказалось, что на собственные нужды перед Новым годом россияне готовы "спустить" до 7,6 тысячи рублей, а вот на близких – 3,5 тысячи. Чаще всего люди предпочитают покупать себе одежду, аксессуары, а также электронику, передает ТАСС.

Родственникам и друзьям жители нашей стране любят презентовать аксессуары, подарочные наборы (конфеты или косметику), а также одежду.

Примерно четверть опрошенных граждан приобретают подарки за месяц до главного праздника года, еще четверть – за две недели. 12 процентов людей бегают по магазинам в течение последней недели, 4 процента ищут презенты за день. Остальные готовятся к празднованию в течение всего года.