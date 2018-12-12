Ростуризм исключил скандальную «Жемчужную реку» из реестра туроператоров

Приказ «Об исключении сведений о туроператорах из Единого федерального реестра туроператоров» компании «Жемчужная река» опубликован на сайте Ростуризма. По вине этой фирмы туристы не смогли вылететь с острова Хайнань в Китае и теперь застряли там.

Исключение из реестра не освобождает «Жемчужную реку» от обязанности вернуть людей домой. Это условие прописано в договоре. Глава Ростуризма напоминает об этом в своем приказе.

Судя по тексту ведомственного документа, скандальная ситуация возникла еще в субботу. В третьем пункте приказа главы Ростуризма сообщается: «Отметить, что неисполнение обязательств по договорам о реализации туристского продукта началось с 8 декабря 2018 года».

Теперь уже лишенная возможности заниматься туристической деятельностью компания пока никак не отреагировала на новость. Последнее информационное сообщение датировано 23 ноября. И там рассказывается о вечеринке в Питере.

Проблемы у «Жемчужной реки» возникли из-за недомолвок с авиаперевозчиком «ИрАэро». 7 декабря эта компания объявила о приостановке полетов на два аэропорта острова Хайнань. Причиной прекращения полетов заявлены долги «Жемчужной реки» в размере 2,3 миллионов долларов.