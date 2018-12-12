Вышел туристический гид по главным местам и событиям в Московской области

Совсем скоро читатели смогут найти в специальном выпуске газеты «Подмосковье сегодня» ответы на самые актуальные вопросы: куда отправиться в Московской области в новогодние каникулы, отпуск и выходные.

Будут рассмотрены такие известные направления как Дмитров, Коломна, Сергиев Посад, Волоколамск и Зарайск. В подробных маршрутах указаны главные достопримечательности, гостиницы и рестораны. Для удобства людей уже подобраны адреса, места парковок, контактные телефоны и цены. Об этом передает сайт Подмосковье сегодня.