Путин анонсировал ежегодную материальную помощь ветеранам войны

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что власти страны собираются ежегодно оказывать дополнительную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Российский лидер заявил, что единовременная материальная помощь ветеранам войны должна оказываться каждый год, а не только по случаю празднования юбилеев со дня Великой Победы.

"На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам ВОВ", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что все обязательства со стороны государства должны неукоснительно выполняться, а власти обязаны знать нужды каждого ветерана, решая проблемы в приоритетном порядке.