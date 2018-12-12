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Паспорт выдали в парламенте

12 декабря 2018, 15:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Паспорт выдали в парламенте

В Законодательном Собрании края состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным краснодарцам. По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко мероприятие провёл заместитель председателя ЗСК Сергей Усенко.

В кубанском парламенте собрались краснодарские школьники, которым недавно исполнилось по 14 лет, их родители. На церемонии присутствовали секретарь комитета ЗСК по вопросам имущественных и земельных отношений Денис Хмелевской, секретарь комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Юлия Алешкевич, начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по краю, полковник полиции Ирина Безуглова.

Выступая перед виновниками торжества, Сергей Усенко напомнил, что 12 декабря – важная дата для России.

«Это официальный государственный праздник, который именуется Днем Конституции Российской Федерации. 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция. Это основной закон государства, которому сегодня исполняется 25 лет. Конституция – ядро всей правовой системы страны и определяет весь законодательный процесс в Российской Федерации. Конституцией руководствуются и депутаты Государственной Думы, и депутаты представительных органов субъектов Российской Федерации, в том числе Законодательного Собрания Краснодарского края, и депутаты представительных органов местного самоуправления – Городской думы Краснодара», – подчеркнул Сергей Усенко.

Также вице-спикер обратил внимание на то, что паспорт гражданина Российской Федерации получают именно в 14 лет. Это знаменует вступление молодых людей в новый ответственный этап их жизни, это признание юношей и девушек полноправными гражданами страны.

«Относитесь к паспорту бережно, с уважением и с честью носите гордое звание – гражданин Российской Федерации!», – напутствовал Сергей Усенко.

Начальник миграционной службы Ирина Безуглова также поздравила юных краснодарцев со знаменательным событием в жизни: «Сегодня я испытала волнение, как будто сама впервые получаю паспорт. Он вам даёт права и обязанности, которые вы должны исполнять по отношению к своему государству. Ведь мы с вами и делаем наше государство».

От имени всех школьников и родителей Елена Мишина поблагодарила депутатов за организацию праздника – получение паспорта в такой знаменательный день и пожелала ребятам стать достойными гражданами страны.

После торжественной церемонии её участники сфотографировались на память о встрече.

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