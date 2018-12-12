Латвия: очередной провал очередного кандидата в премьеры

Действительно, нынешней политической ситуации в Латвии, не позавидуешь. На носу Рождество и Новый год, а в стране отсутствует правительство. Казалось бы, что вот-вот и …Кабинет министров будет сформирован. На политической арене появился молодой, энергичный, «свой в доску» депутат Алдис Гобземс, которого президент Латвии Раймонд Вейонис выдвинул кандидатом на должность премьера. Но, увы, хрупкая надежда лопнула как первый лед. Алдис Гобземс не смог договориться с партиями в Сейме. В чем же суть вопроса?



КТО ТАКОЙ АЛДИС ГОБЗЕМС?

Юрист, адвокат. В 2004 – 2005гг. Гобземс был директором Администрации неплатежеспособности. Известность он приобрел работая практикующим адвокатом. В 2013 году решил бесплатно защищать в суде интересы тех людей, чьи близкие погибли 21 ноября под развалинами рухнувшего супермаркета. Политикой занимается последние десять лет, но известность на этом поприще приобрел после вступление в партию KPV.LV.

ЧТО ОБЕЩАЛА НАРОДУ ПАРТИЯ ГОБЗЕМСА?

В народе, партию KPV.LV, частенько называют популистской. В предвыборной компании Алдис Гобземс и его коллеги обещали сократить количество министров (с 14 до 6), объединить все государственные вузы в один университет, помочь медикам в решении вопроса о финансировании, обеспечить всем детям равные возможности учиться на латышском.

БЫЛИ ЛИ У АЛДИСА ГОБЗЕМСА ШАНСЫ СТАТЬ ПРЕМЬЕРОМ?

Шансы были, но минимальные. Главная «беда» партии – отсутствие жесткой идеологии и политического опыта. И еще пару «недостатков» гос. Гобземса: нет доступа к гостайне и излишняя эмоциональность.

Впрочем, редакции газеты «Аргументы недели» удалось связаться с Алдисом Гобземсом и получить информацию из первых уст.

- Господин Гобземс, вы предполагали такой исход как ваша неудача в формировании нового правительства?

- Я совершенно не согласен с вами! В чем неудача? Я показал прекрасные результаты. Я действовал, выдвигал идеи. Думаю, что все и все прекрасно видели. Это совсем не конец! Уверен, что страна увидит еще новое правительство в составе моей партии и меня. Я совершенно не склонен огорчаться, а собираюсь дальше действовать. И у меня есть план!

- Поделитесь своим планом.

- Вот этого я не могу сказать. Тайна!

- У вас есть свои личные политические принципы?

- Нужно уметь создавать, а не разрушать. Создай свою идею, дело. Создай! Если упал, то встань и иди! Не жалей себя! И не стоит ждать, что кто-то придет и сделает что-то за тебя! Не стоит плакаться и жалеть себя. Я всегда был патриот своей страны и всегда останусь им. Мне важно, чтобы люди не унижали свою страну, а были горды ею. Я не считаю, что у нас в стране все плохо. Нужно работать, и тогда появится возможность изменить мир вокруг нас. Конечно, не так быстро, но изменения будут.

- Но пока есть огромные проблемы: мизерные пенсии, маленькие зарплаты у медиков…

- Конечно, новому правительству придется решать эти вопросы. Думаю, что вопрос с медиками будет решен в новом году. Зарплаты будут увеличены.

- В чем причина, что вы не стали премьером?

- Мне мешали. Это политика! Считаю, что я много сделал для своей страны. Но не секрет, что есть и такие политики, которые сделают все, чтобы я не был премьером. Я был буквально в шаге от победы…Но повторяю, что наша партия не опускает руки. Мы полны оптимизма!

- Господин Гобземс, вас упрекали в резкости, открытости, эмоциональности. Но политика – дело тонкое…Может быть, стоило более спокойно реагировать?

- Нет, я так не считаю! Я прекрасно понимал, что и когда стоит говорить! Например, наша партия четко могла ответить на вопрос о больших ценах на лекарства. Почему в Латвии самые дорогие медикаменты во всей Прибалтике? Наш фармбизнес, в сущности, пролоббированная олигополия. А люди за это платят из собственной потребительской корзины. Говорил это и буду говорить! Когда такие проблемы в стране, то и эмоции высокие.

- Господин Гобземс, ходят разговоры, что вам финансово помогает крупнейший предприниматель Латвии, бывший министр сообщений Айнарс Шлесерс. Это правда?

- Нет! Чистая ложь!

- Вы с удовольствием формировали правительство? Я помню ваши слова, что «нужно формировать правительство с улыбкой».

- Да, я всегда все делаю с удовольствием. Меня невозможно заставить что-то делать против воли. Да, с улыбкой!

- Когда же будет сформировано правительство Латвии?

- Скоро! Очень скоро! Поверьте!

А ЧТО ДУМАЮТ ПОЛИТИКИ О БЫВШЕМ КАНДИДАТЕ В ПРЕМЬЕРЫ?

ГУНАРС КУТРИС, депутат, юрист: «Политика – игра. Игра в дипломатию и умению найти компромисс. Мне кажется, что Алдису Гобземсу не хватает опыта в политике. Не стоило быть слишком эмоциональным. Да и политикой должны заниматься профессионалы».

Кто станет следующим кандидатам в премьеры Латвии? Слово за президентом!



