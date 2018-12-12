На энергообъектах «Фортума» реализуется система закрытого оборота воды с полным контролем за сточными водами. После внедрения автоматических датчиков слежения за выбросами в атмосферу специалисты позаботились и о качестве воды.

Новые энергообъекты проектируются и строятся уже по современным экологическим нормам, а вот объекты постарше требуют модернизации. В итоге получается жесткая система контроля за использованием воды в производственном цикле, благодаря которой в уже использованной в производственном цикле воде после ее очистки можно даже разводить рыб.

Подробнее читайте на сайте газеты «Южноуральская панорама».