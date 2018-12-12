Госдума приняла закон о любительской рыбалке, рыбаки могут не волноваться
12 декабря 2018, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]
Депутаты Госдумы 12 декабря на пленарном заседании приняла закон о любительской рыбалке. Норма о бесплатном рыболовстве в личных целях узаконена. Документ сохраняет возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Госдума приняла законопроект о любительском рыболовстве в первом чтении еще в декабре 2013 года. Он закрепляет право граждан свободно и бесплатно осуществлять любительское рыболовство на водных объектах общего пользования, за исключением водных объектов, предоставленных для ведения рекреационных рыболовных хозяйств.
Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что закон учитывает интересы рыболовов-любителей, которых в России насчитывается более 20 млн.
Закон гарантирует свободный бесплатный доступ граждан к любительской рыбалке. Она может быть ограничена только на:
землях обороны и безопасности;
участках, выделенных для производства аквакультуры;
на особо охраняемых природных территориях.
В документе определен порядок и вопросы оборота сетей — запрещается оборот жаберных сетей и вылов рыбы с помощью сетей.
Ограничивается подводная охота в местах массового отдыха — для безопасности граждан. Предусматривается запрет на рыбалку с использованием взрывчатых, химических веществ, электротока.
Исключения сделаны для жителей районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, - сообщается на сайте Госдумы.