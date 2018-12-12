Госдума приняла закон о любительской рыбалке, рыбаки могут не волноваться

Депутаты Госдумы 12 декабря на пленарном заседании приняла закон о любительской рыбалке. Норма о бесплатном рыболовстве в личных целях узаконена. Документ сохраняет возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Госдума приняла законопроект о любительском рыболовстве в первом чтении еще в декабре 2013 года. Он закрепляет право граждан свободно и бесплатно осуществлять любительское рыболовство на водных объектах общего пользования, за исключением водных объектов, предоставленных для ведения рекреационных рыболовных хозяйств.

Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что закон учитывает интересы рыболовов-любителей, которых в России насчитывается более 20 млн.

Закон гарантирует свободный бесплатный доступ граждан к любительской рыбалке. Она может быть ограничена только на:

землях обороны и безопасности;

участках, выделенных для производства аквакультуры;

на особо охраняемых природных территориях.

В документе определен порядок и вопросы оборота сетей — запрещается оборот жаберных сетей и вылов рыбы с помощью сетей.

Ограничивается подводная охота в местах массового отдыха — для безопасности граждан. Предусматривается запрет на рыбалку с использованием взрывчатых, химических веществ, электротока.

Исключения сделаны для жителей районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, - сообщается на сайте Госдумы.