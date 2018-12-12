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Что делать, чтобы разбогатеть

12 декабря 2018, 14:35 [«Аргументы Недели. Сахалин», Денис Демин ]

Что делать, чтобы разбогатеть

О том, как стать состоятельным человеком и что делать для того, чтобы денег всё время становилось больше, а не меньше, рассказывает руководитель южносахалинского «Клуба миллионеров»,  бизнес­тренер Ксения Чуева.

Выйти на новый уровень

­ Как пришла в голову идея открыть Клуб миллионеров, что вас побудило?

­ Основатель клуба Максим Темченко был в Южно-­Сахалинске со своим тренингом «Сверхвозможности» и рассказал, что у него есть и тренинг­-курс «Клуб миллионеров». На тот момент я только уволилась из правоохранительных органов, потому что не хотела больше работать по найму, мечтая открыть своё дело, но мне не хватало ни знаний, ни практики.  А  «Клуб миллионеров» – это пошаговая технология перехода на более высокий финансовый уровень, причём  не важно, на какой  ступени вы находитесь сейчас.

­ У вас был бизнес на тот момент?

­ Скорее самозанятость. Я была визажистом, делала макияжи, создавала образы. Но когда я пошла на курс «Клуб миллионеров», то начала два новых бизнеса – интернет-­магазин искусственных цветов и сетевой маркетинг по продаже косметики. Больше всего понравилось, что тренинг с одной стороны про деньги, умение управлять финансами, инвестирование, а с другой – про цели, убеждения и привычки, то есть про то, что составляет базу нашей жизни. Все это последовательно и грамотно составлено –я поняла, что не только учусь финансовой грамотности, но и развиваю свою личность, для меня это всегда было очень интересно.

И когда я этот курс завершила, Максим предложил  открыть в своём городе  «Клуб миллионеров». И я это сделала, хотя, конечно, не сразу, пришлось немного средств подкопить.

­ Не было опасений, что новое дело не будет востребовано?

­ Я об этом не думала. Совершенно недавно ко мне обратился человек, который размышляет о том, чтобы открыть здесь франшизу тренингового   центра по развитию бизнеса. И начал спрашивать у меня про конверсии, какие­-то маркетинговые понятия. Я его спрашиваю, зачем ему всё это нужно, а он ответил, что нужно изучить рынок, чтобы понять, будет бизнес работать или нет! Я вспомнила себя три года назад и поняла, что я хоть и знала все эти инструменты, для меня это было не важно. Меня вдохновляла идея объединения людей с едиными мыслями, я загорелась этим. Большинству из нас нужны деньги, все хотят знать, как создать капитал, чтобы чувствовать себя уверенно. Кто­то хочет работать на самого себя, а кто­-то спокойно трудиться и по найму.

­ Кто ваши ученики?

­ Это люди, которые хотят развиваться и при этом чувствуют, что им нужно решить финансовые вопросы. Те, кто ищет единомышленников и хочет управлять своей жизнью. Деньги – это оборотная сторона других сфер бытия. Если у человека с финансами не очень, то значит он и в других моментах проседает, например в здоровье или общении. Причём  социальный статус моих клиентов совершенно разный. Приходят и  безработные, и бизнесмены, средний возраст – 27­-42 года, хотя есть и совсем юные, и, наоборот, люди в возрасте.

Формула  богатства

­ Что нужно делать, чтобы быть миллионером?

­ В первую очередь нужно определить, зачем тебе нужно быть богатым.  Если ты этого не знаешь, то и смысла никакого в этом нет. Если есть цель, то значит человек чего­-то хочет и готов действовать. А иногда ведь многого и не надо, просто встать и позвонить кому-­нибудь, и всё закрутится. Далее нужно понять, какие у человека есть установки по поводу денег. Потому что если он считает, что деньги – это не хорошо, то он всё будет делать для того, чтобы от них избавляться, любыми способами. Также важно, какие у него денежные привычки. Вообще «Клуб миллионеров» ­ это тренинг-­курс финансовой дисциплины и денежных привычек. Тех самых, которые приводят к деньгам. У большинства людей есть стремление потратить все средства, которые у них есть. Где­-то играет свою роль воспитание, а где­-то информационный фон, который нас окружает. Он совсем не зовёт нас к богатству, везде кричат «потребляйте, покупайте больше, берите кредиты»!  И человек легко потакает своим потребительским желаниям, если у него нет внутреннего вектора. А почему? Потому что у него нет сверхзадачи, мы снова возвращаемся к самому главному.

И это первая часть курса, это фундамент, который позволяет людям понять, зачем они живут? А что дальше?  Потому что существование от зарплаты до зарплаты – это  путь в никуда. Вроде бы ты занят, но не видишь смысла в подобной деятельности и никакого удовлетворения не испытываешь. А уже в дальнейшем мы переходим к тому, что важно искать новые источники дохода. И чем их больше, тем финансовая табуретка, на которой вы сидите, более устойчива.

Также важна оптимизация расходов, то есть нужно так деньгами распоряжаться, чтобы на все хватало, и плюс ещё средства оставались. Для этого необходимо деньги откладывать, но не просто для того, чтобы в конце месяца их потратить, а наоборот, чтобы инвестировать и приумножить. Эта схема называется формула богатства. Выглядит она следующим образом – доходы минус расходы равняется дельта, это деньги, которые можно куда­то вложить, и получается капитал, который всегда растёт. Эта формула простая, в ней нет ничего сверхъестественного, многие её знают. Но этого мало, нужно ещё и чётко ей следовать.

И вот когда уже у человека есть капитал, пригодятся те цели, которые он поставил перед собой с самого начала. А далее необходимо нестандартное решение вопросов. Люди часто думают, что для того, чтобы инвестировать, необходимо много денег, или что капитал – это только у каких­-нибудь богатеев, возможно капиталистов. И поэтому лишают себя того, чтобы выстраивать  стратегию, систему управления финансами.

А завершаем мы курс тем, что разбираем 45 бизнесов с нуля, тех, которые не требуют первоначальных вложений. Также мы разбираем оптимизацию бизнеса, это полезно для тех, у кого он уже есть. И конечно, изучаем инвестиции: с чего начинать, к чему нужно стремиться. И в самом конце слушатели курса пишут свои финансовые планы, то есть то, к чему нужно идти, это своего рода дипломная работа,  которая и по окончании тренинга будет вдохновлять выпускника на свершения.

Проверенная система

­ В интернете довольно много бизнес­-тренингов, причём бесплатных, почему они приходят к вам деньги тратить?

­ Это пошаговая технология, которая работает уже больше девяти лет, в 56 городах пяти стран мира, и приносит людям результаты. Какой смысл искать разрозненную информацию, если можно прийти и получить систему, которая захватывает все области жизни, для того чтобы было полное понимание того, что делать с финансами на первоначальном этапе.

И потом здесь образуется окружение единомышленников, которые впоследствии становятся партнёрами, клиентами и, наконец, друзьями. Они поддерживают друг друга, и в этом формате человеку развиваться легче. Часто в жизни мы идём против течения, когда нам говорят, что ничего не получится. А здесь вы плывете по течению, и даже грести не надо, оно само вас выносит туда, куда вам нужно. И наконец, есть психологический момент, когда люди платят деньги, они больше ценят то, что они получают.  После окончания курса «Клуб миллионеров» люди пишут отзывы и говорят, что этот тренинг можно оценивать в два, три, пять раз дороже, потому что он действительно меняет качество жизни, а некоторым  меняет жизнь.

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