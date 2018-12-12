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СМИ обозначили срок разгрома украинской армии в случае начала войны с Россией
12 декабря 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
В случае начала вооруженного конфликта с Россией армия Украины будет разгромлена в течение недели. Соответствующий прогноз содержится в публикации, которая появилась на страницах отечественных СМИ.
«Независимая газета» отмечает, что Киеву не стоить возлагать надежды на имеющиеся в его распоряжении силы ПВО, а также системы «Точка» и «Смерч». Украина располагает устаревшими образцами данного оружия, при этом его очень мало.
Если вспыхнет война, армия РФ сможет уничтожить огневые средства противника с помощью таких комплексов, как «Искандер» и «Ураган», говорится в процитированном материале. На подавление украинской ПВО уйдет не более четырех дней. После этого в дело вступят российские ВКС.
Ранее сегодня сообщалось, что в Кремле дали комментарий по поводу слов Петра Порошенко о «войне», которая якобы началась между Москвой и Киевом после ноябрьского инцидента на Азове.
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