В случае начала вооруженного конфликта с Россией армия Украины будет разгромлена в течение недели. Соответствующий прогноз содержится в публикации, которая появилась на страницах отечественных СМИ.

«Независимая газета» отмечает, что Киеву не стоить возлагать надежды на имеющиеся в его распоряжении силы ПВО, а также системы «Точка» и «Смерч». Украина располагает устаревшими образцами данного оружия, при этом его очень мало.

Если вспыхнет война, армия РФ сможет уничтожить огневые средства противника с помощью таких комплексов, как «Искандер» и «Ураган», говорится в процитированном материале. На подавление украинской ПВО уйдет не более четырех дней. После этого в дело вступят российские ВКС.

Ранее сегодня сообщалось, что в Кремле дали комментарий по поводу слов Петра Порошенко о «войне», которая якобы началась между Москвой и Киевом после ноябрьского инцидента на Азове.