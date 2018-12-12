Появились кадры первых минут теракта в Страсбурге

Видео снято из окна дома в Страсбурге, во дворе которого разворачиваются первые события. Эти съемки показал телеканал RT. На кадрах несколько мужчин громко кричат что-то. Потом они убегают.

Спустя некоторое время там произошла стрельба в районе Рождественской ярмарки. По последним данным в результате нее погибли четыре человека. Еще двенадцать ранены. Ранее в АН об этом уже сообщалось.

В преступлении были усмотрены признаки теракта. В связи с этим были объявлены антитеррористические мероприятия в масштабах всей Франции. Силовики усилили меры безопасности на границе и на рождественских ярмарках.

Полиция задействовала в поисках преступника порядка 350 сотрудников. Личность возможного подозреваемого уже установлена. Им оказался 29 летний Шериф Шекатт. Ранее он уже был в список наиболее опасных потенциальных террористов. Дома у Шерифа Шеката проведены обыски. Там найдено оружие.