Новогодние ёлки начали продавать во Владивостоке

Во Владивостоке в среду официально начали продавать ёлки к Новому году. Сейчас цена одной ёлки в столице Приморья варьируется от 1500 до 5000 рублей.

"По опыту, люди выжидают когда 30-е, 31-е, когда думают, что елки останутся, но мы взяли в этом году немного елок, чтобы продавать и держать цену, потому что, по опыту, когда рубишь лес, много леса вырубаешь и не продаешь, это жалко выкидывать", - рассказал продавец. Об этом сообщает ОТР.

Также, как сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv, в Новый год россияне смогут сэкономить на продуктах. Также эксперты подсчитали общую сумму новогодних трат – 16 тысяч 900 рублей на человека.

Как пишет интернет-журнал Мои года, следующий год – желтой Свинки или Кабана обещает стать наиболее удачным для тех людей, которые выберут цвета покровителей на Новый год.