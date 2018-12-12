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Синоптики дали прогноз погоды в Москве на выходные 15 и 16 декабря
Подморозит почти до минус 20 градусов
12 декабря 2018, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики дали прогноз погоды в Москве и Московской области на ближайшие выходные, субботу и воскресенье, 15 и 16 декабря. В столичном регионе резко похолодает. В последнюю ночь недели температура воздуха понизится до минус 18 градусов. Это уже настоящий декабрьский морозец.
А то москвичи распереживались в эти дни, неужели на Новый год все растает и снега не будет. Сегодня, 12 декабря, в Москве тепло, температура воздуха может подняться до плюс одного градуса. А за окном идет не то снег, не то дождь.
Слякоть и получающаяся из-за реагентов грязь надоели жителям и гостям Москвы.
По прогнозу синоптиков, в субботу, 15 декабря, ожидается мороз до минус 8 градусов, ночью - до минус 14. В мороз окрепнет до минус 12 градусов. А ночью до минус 18.
В первые дни новой недели морозы продержатся.
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