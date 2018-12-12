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Собянин отметил стабильное развитие туристической отрасли Москвы
12 декабря 2018, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]
Московский мэр Сергей Собянин принял участие в открытии нового пятизвездочного отеля Radisson Blu Olympiysky. Градоначальник поздравил собравшихся с запуском еще одной первоклассной гостиницы и отметил стабильное развитие туристической отрасли столицы.
Собянин напомнил, что за последние годы в Москве возвели свыше 50 гостиничных комплексов разных уровней. В настоящее время строится и проектируется еще около 30 отелей.
За восемь лет количество туристов в Москве благодаря обустройству города выросло почти в два раза, что привело к повышению доходов от туристического бизнеса до рекордных значений. На эти деньги, как заявил Сергей Собянин, можно построить полноценную ветку метро или целый год финансировать строительство новых домов по программе реновации пятиэтажек.
Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, по итогам уходящего года Москву посетят 23,5 млн туристов, что на 9% больше, чем в 2017-м. Наибольший вклад в увеличение туристического потока в 2019-м внесли гости из стран дальнего зарубежья, число которых выросло на 40%. По сравнению с 2010 годом турпоток в город увеличился на 84%.
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