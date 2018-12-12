Самый главный в России закон

Спикер ЗСК поздравил кубанцев с 25-летием Конституции России.

В поздравлении председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко говорится:

«Сегодня вся страна отмечает День Конституции Российской Федерации. В этом году нашему Основному закону исполняется 25 лет. Его принятие в 1993 году стало важной вехой в современной истории страны. Конституция заложила правовые гарантии социальной и политической стабильности России. За четверть века она стала крепким фундаментом для дальнейшего развития сильного демократического государства.

Это не только праздник, когда мы чтим символы Российского государства, надежность и прочность законодательной базы России. Это также и день, когда мы по праву гордимся своей историей, своей государственностью, вспоминая ратные и трудовые подвиги россиян на благо своей страны и народа.

Убежден, что неукоснительное соблюдение конституционных норм поможет нам и дальше уверенно двигаться вперёд, эффективно и на высоком уровне решать поставленные задачи.

Желаю всем вам новых успехов и трудовых побед, здоровья и благополучия, удачи во всех добрых начинаниях и уверенности в завтрашнем дне! Мира и процветания нашей Родине – России!»