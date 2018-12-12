Пенсии проиндексируют с 1 января 2019 года, за январь выплатят в декабре

Индексация пенсий в 2019 году будет произведена с 1 января 2019 года, напомнила вице-спикер Татьяна Голикова. Голикова поручила в связи с тем, что индексация будет проведена с самого начала нового года, Пенсионному фонду России (ПФР) провести в декабре досрочное авансирование выплаты пенсий за выходные и праздничные дни января 2019 года.

"Очень важно осуществить досрочное авансирование выплаты пенсий в декабре за выходные и праздничные дни января 2019 года, чтобы граждане могли получить эти деньги, а также обеспечить своевременную доставку в новых размерах", - поручила вице-премьер руководству ПФР.

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов уже пообещал, что "авансирование индексаций пенсий, на первое января финансово обеспечено".