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В Волгограде вслед за Николаем II открыли памятник Николаю I
12 декабря 2018, 11:25 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Если раньше истоки искали в революционном и советском прошлом, то теперь заглядывают глубже – в царскую Россию. В Волгограде открыли памятник императору Российской Империи Николаю I , как основателю железнодорожных войск.
Летом этого года в станице Арчединской Михайловского района Волгоградской области в день расстрела царской семьи открыли бронзовый бюст последнему русскому царю Николаю II. Теперь появился и бюст его прадеда, который установили в Волгограде на территории батальона железнодорожного соединения Южного военного округа.
В пресс-службе округа напомнили историю учреждения и основные вехи железнодорожных войск. Они были созданы 6 августа 1851 года по приказу Николая I. Тогда же сформировано 14 отдельных военно-рабочих рот, две кондукторские роты, одна телеграфическая рота. Первые военно-железнодорожные подразделения поддерживали состояние железнодорожных путей, переездов, мостов, а также обеспечивали их охрану.
Во время русско-турецкой войны 1877 - 1878 годов личный состав железнодорожных войск русской императорской армии обеспечил непрерывное снабжение соединений русской армии по построенному ими же железнодорожному участку Бендеры-Галац.
За годы Великой Отечественной войны личным составом железнодорожных войск и специальных формирований были восстановлены десятки тысяч километров путей, станционных и стрелочных переводов, линий связи, почти восемь тысяч станций и разъездов, пункты водоснабжения и другие сооружения.
Восстановление и строительство продолжалось и в 1994-1996 годах. А 13 августа 1999 года железнодорожные войска вновь были привлечены к транспортному обеспечению контртеррористической операции – сначала в Дагестане, затем в Чеченской Республике.
В обход транзитного участка, проходящего по территории Луганской области Украины, группировкой железнодорожных войск в 2015-2017 годах построен двухпутный электрифицированный участок железной дороги Журавка-Миллерово протяженностью около 122,5 километров.
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