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Кто там? Вам посылка! С подарочной скидкой
12 декабря 2018, 11:01 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Предновогодний подарочный ажиотаж подвиг транспортную компанию сделать свои подарки. Отправить посылку весом до пяти килограмм можно с экономией до 20%.
Доля небольших посылок в декабрьские дни теснит тяжёлые грузы с предпраздничной активностью. Отмечая этот факт, перевозчики наращивают объемы сборных грузов, что одновременно позволяет им делать приятные скидки для клиентов. Транспортная компания «Байкал-Сервис» запустила новую комплексную услугу #ТарифПосылка. Если груз весит не больше пяти килограмм и умещается в размеры 0,4х0,3х0,3 м, то его доставка оформляется по доступной цене от 500 рублей. #ТарифПосылка действует по всей филиальной сети компании, а это 85 городов. В 27 из них доставка из Москвы осуществляется уже на следующий день. Услугу сопровождает сервис «от двери до двери», что позволяет клиентам экономить не только деньги, но и время.
Как обычно, весь процесс заказа можно провести онлайн. После оформления короткой заявки курьер заберет посылку. Так же на сайте в личном кабинете доступно отслеживание транспортировки и доставки.
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