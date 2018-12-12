Концерт Марии Максаковой не обошелся без скандала

Оперная дива Мария Максакова решила устроить себе гастрольный тур по городам Прибалтики. Данное знаменательное событие было назначено на декабрь нынешнего года. Выступлением в Латвийской Национальной опере Мария открыла свои гастроли под названием «Балтийский тур».

В столицу Латвии певица прибыла со «своим самоваром»: Рижский симфонический оркестр «работал» под управлением украинского дирижера Дмитрия Морозова. Свой концерт певица начала с произведений Дж. Верди, П.И. Чайковского, а закончила гимном Латвии.

Все бы ничего, но… Эпатажная певица решила «проявить» себя и в «тихой» Латвии: после первой части концерта был объявлен антракт, который имел «затяжное» продолжение. Второе отделение было отложено на 15 минут. Максакова отказалась продолжить выступление, пока зал не покинет ее свекровь – мать Дениса Вороненкова.

Второе отделение не начиналось... Латвийская публика, которая привыкла к пунктуальности, немного недоумевала… Было сделано объявление, что концерт задерживается по «техническим причинам». Гораздо позже выяснилась другая причина: Мария отказалась выходить на сцену из-за свекрови.

Людмила Вороненкова посетила Ригу в сопровождении своей дочери Ирины и съемочной группы программы «На самом деле». Приезд бывшей свекрови был вызван желанием увидеть Марию и поговорить с ней. Увы, разговора не получилось! Госпожу Вороненкову сотрудники оперы вывели из зала. На сопротивление Людмилы ей коротко ответили: «Мария сказала вас удалить из зала. Иначе она петь не будет!» Выяснение отношений продолжалось минут сорок (вместе с антрактом).

Справедливости ради отметим, что встреча Людмилы и Марии состоялась: когда, пропев четыре арии, Максакова пошла на поклон, то Вороненкова успела ей преподнести букет роз. Видимо, «бедные розы» так разозлили певицу, что она решила не продолжать концерт.

Бедным родственницам оперной дивы пришлось покинуть зал Латвийской Национальной оперы. В спешном порядке!



