Официальное интернет-представительство народной милиции Донецкой народной республики подверглось массированной атаке. Об этом сообщил один из телеграмм-каналов.

«Сайт пресс-службы Народной милиции ДНР подвергся DDoS-атакам», — процитировал автор канала слова официального представителя военного ведомства Даниила Безсонова: «Установлено, что атака осуществлялась с украинских и прибалтийских IP».

DDoS-атаки являются одним из самых распространенных приемов компьютерных взломщиков. С их помощью хакеры перегружают серверы сотнями тысяч обращений с различных компьютеров. В результате происходит остановка работы сервера.

Накануне кибератак официальный военных Донецк рассекретил данные ВСУ о планирующемся штурме позиций армии ДНР. Эксперты связывают атаки именно с этим объявлением. С кибератаками донецким специалистам по компьютерной безопасности справиться удалось достаточно быстро. На момент подготовки этого текста сайт оперативного командования армии ДНР работал в штатном режиме.