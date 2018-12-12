Больше времени на отдых

Парламентарии на16-й сессии ЗСК приняли поправки в статью 5.3 закона «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае».

По словам секретаря комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрея Булдина, благодаря изменениям время отдыха и оздоровления детей увеличится с 18 до 21 дня в соответствии с нормами СанПиНа. На эти цели в бюджете предусмотрено повышение финансирования на 117,5 миллионов рублей.

«Три дня – казалось бы, не очень большое расхождение. Но эта норма является медицински обоснованной, и тут с медиками не стоит спорить. О необходимости продления детского отдыха мне уже говорили представители образования. В июне текущего года этот вопрос затронула директор Медведовского детского дома. И вот теперь мы его решили», – прокомментировал принятие поправки спикер ЗСК Юрий Бурлачко.