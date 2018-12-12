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Ученые доказали: потребление мяса провоцирует риск инсульта и болезней сердца

12 декабря 2018, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые доказали: потребление мяса провоцирует риск инсульта и болезней сердца
фото: pixabay.com

Ученые нашли доказательства опасности регулярного употребления красного мяса и субпродуктов для здоровья человека. Американские ученые провели исследование и обнаружили, что побочный продукт кишечных бактерий ТМАО (триметиламин N-оксид), который образуется в процессе пищеварения, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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В эксперименте приняли участие 113 добровольцев, Их распредели на три группы. В течение месяца участники придерживались определенной диеты: одни употребляли красное мясо, другие – белое мясо, а третьи придерживались вегетарианского питания.
Исследование опубликовано в журнале European Heart Journal.

Ученые доказали, что ТМАО образуется, когда кишечные бактерии переваривают такие питательные вещества, как холин, лецитин и карнитин, которые в большом количестве содержатся в продуктах животного происхождения, в том числе в красном мясе и печени, - сообщает РИА Новости.

Итоги исследования показали, что при поедании красного мяса как основного источника белка, у людей значительно повышал уровень ТМАО в крови, увеличился примерно в три раза. У некоторых его уровень был в 10 раз выше по сравнению с другими видами диет.

Опасность в регулярном употреблении красного мяса в том, что кишечными микробами усиливается выработка ТМАО и снижается эффективность его выведения почками. Это грозит инсультом, осложнениями сердечных заболеваний и атеросклерозом.

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