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В одном из сел Ивановской области выпал черный снег
12 декабря 2018, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]
В небольшом селе Заречный Ивановской области Заволжского района выпал черный снег. Старожилов Заволжска черный снег не удивил, передает «Ивтелерадио». Аномалия такая для горожан не новость. Говорят, и синий снег в этих краях видали.
По данным портала 168.ru, осадки могли окраситься копотью из-за трубы котельной при трикотажной фабрике. Учительница местной школы Анастасия Молодцева - кандидат биологических наук - рассказала, что она «впервые такое видит».
Причины необычного природного явления установят эксперты. Инцидентом заинтересовалась природоохранная прокуратура.
Надо отметить, что в Ивановской области в некоторых городах не так давно появился природный газ. Еще лет пять назад многоквартирные дома отапливались углем. Котельные работали не на газе, а на угле. Город Иваново находится в 300 километрах от Москвы.
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