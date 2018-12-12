В одном из сел Ивановской области выпал черный снег

В небольшом селе Заречный Ивановской области Заволжского района выпал черный снег. Старожилов Заволжска черный снег не удивил, передает «Ивтелерадио». Аномалия такая для горожан не новость. Говорят, и синий снег в этих краях видали.

По данным портала 168.ru, осадки могли окраситься копотью из-за трубы котельной при трикотажной фабрике. Учительница местной школы Анастасия Молодцева - кандидат биологических наук - рассказала, что она «впервые такое видит».

Причины необычного природного явления установят эксперты. Инцидентом заинтересовалась природоохранная прокуратура.

Надо отметить, что в Ивановской области в некоторых городах не так давно появился природный газ. Еще лет пять назад многоквартирные дома отапливались углем. Котельные работали не на газе, а на угле. Город Иваново находится в 300 километрах от Москвы.