Лечение рака - химиотерапию - включили в перечень жизненно важных препаратов
12 декабря 2018, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]
Российское правительства включило дорогостоящие современные лекарственные препараты для проведения химиотерапиив перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) .
Помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек рассказал об обновлении и расширении перечня ЖНВЛП, - сообщает kp.ru.
По словам Флека, в него включены современные, наиболее эффективные, дорогостоящие препараты для химиотерапии пациентов с диагнозом онкология.
По данным чиновника, на лекарственное обеспечение в 2019 году будет дополнительно направлено 70 млрд рублей. Он подчеркнул, что правительство будет отслеживать эти деньги отдельно, чтобы удостовериться, что их израсходуют именно на лекарства, передает ТАСС.
В новой, утвержденной в понедельник главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, программе госгарантий сокращены сроки ожидания диагностических мероприятий. Пациент с онкологией ждать обследований в течение 30 дней не может. Правительство установило предельный срок ожидания этих обследований - до 14 дней.