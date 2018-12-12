Лечение рака - химиотерапию - включили в перечень жизненно важных препаратов

Российское правительства включило дорогостоящие современные лекарственные препараты для проведения химиотерапиив перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) .

Помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек рассказал об обновлении и расширении перечня ЖНВЛП, - сообщает kp.ru.

По словам Флека, в него включены современные, наиболее эффективные, дорогостоящие препараты для химиотерапии пациентов с диагнозом онкология.

По данным чиновника, на лекарственное обеспечение в 2019 году будет дополнительно направлено 70 млрд рублей. Он подчеркнул, что правительство будет отслеживать эти деньги отдельно, чтобы удостовериться, что их израсходуют именно на лекарства, передает ТАСС.

В новой, утвержденной в понедельник главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, программе госгарантий сокращены сроки ожидания диагностических мероприятий. Пациент с онкологией ждать обследований в течение 30 дней не может. Правительство установило предельный срок ожидания этих обследований - до 14 дней.