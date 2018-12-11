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Путин подписал указ о заморозке накопительной пенсии до 2021 года
11 декабря 2018, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин сегодня подписал федеральный закон о продлении заморозки накопительной части пенсии россиян до 2021 года. Ранее он был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.
Реализация закона позволит сократить трансферт из федерального бюджета в ПФР на 609,1 миллиарда рублей. Это, в свою очередь, увеличит доходы фонда на соответствующую сумму, сообщается в финансово-экономическом обосновании закона.
Суммы взносов, отраженные на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, будут учитываться при расчете его индивидуального пенсионного коэффициента, сообщает ТАСС.
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