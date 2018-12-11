Путин подписал указ о заморозке накопительной пенсии до 2021 года

Президент России Владимир Путин сегодня подписал федеральный закон о продлении заморозки накопительной части пенсии россиян до 2021 года. Ранее он был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Реализация закона позволит сократить трансферт из федерального бюджета в ПФР на 609,1 миллиарда рублей. Это, в свою очередь, увеличит доходы фонда на соответствующую сумму, сообщается в финансово-экономическом обосновании закона.

Суммы взносов, отраженные на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, будут учитываться при расчете его индивидуального пенсионного коэффициента, сообщает ТАСС.