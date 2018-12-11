МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице в ночь на среду

Главное управление МЧС по городу Москве распространило экстренное предупреждение. В ближайший час и до следующего утра в Москве ожидается гололедица и туман с ухудшением видимости до 500 метров.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением ночью и утром 12 декабря в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 метров. Местами гололед, на дорогах гололедица», - сообщило ГУ МЧС Москвы.

Специалисты ведомства рекомендуют водителям в неблагоприятных погодных условиях значительно снизить скорость и увеличить дистанцию между транспортными средствами, а также не совершать неожиданных маневров и резких перестроений. Пешеходам рекомендуется быть внимательными и обозначать себя при помощи светоотражающих элементов.