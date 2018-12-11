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В Генпрокуратуре РФ "нарисовали" портрет типичного хакера
11 декабря 2018, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной обрисовал портрет среднестатистического киберпреступника и развеял распространенный миф о гениальности хакеров.
«Вопреки расхожему мнению, это не гениальный хакер и не компьютерный гений. Как правило, это молодой человек 30-35 лет, каким-либо образом получивший программу взлома компьютеров или смартфонов. Получив к ней доступ, он начинает этой программой пользоваться. Сегодня хакерство – скорее технический вид преступлений, чем интеллектуальный», - отметил Александр Куренной в штрихах к портрету типичного хакера.
Представитель Генпрокуратуры РФ также привел некоторые цифры. Так, по данным ведомства, за девять месяцев текущего года в России зарегистрировано 141 552 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Расследовано из них около 35 тысяч. Ответственность по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации) предусматривает до семи лет лишения свободы, напоминает ТАСС.
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