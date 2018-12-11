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Латвия: грядут перевыборы в сейм?
11 декабря 2018, 19:21 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
Не секрет, что латвийские политики и общество, порядком устали от затянувшегося процесса в формировании правительства. Предложенные президентом Латвии Раймондом Вейонисом кандидаты в премьеры никак не могут удовлетворить партии «заседающие» в парламенте. Ну как тут не вспомнить басню дедушки Крылова: « Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело только мука». Вот и «мучаются» депутаты уже два месяца….
Сегодня официально стало известно, что президент Латвии отозвал кандидатуру Алдиса Гобземса (KPV LV) на должность премьер – министра. Распоряжением номер «4» Раймонд Вейонис признает утратившим силу свое распоряжение номер «3», которым утвердил гос. Гобземса сформировать кабинет Министров.
РАЙМОНД ВЕЙОНИС: « После переговоров с гос. Гобземсом я его известил о том, что подготовлю распоряжение об отзыве его кандидатуры и в ближайшее время начну консультации с политическими партиями о дальнейших шагах. Я продолжу дискуссии с партиями, чтобы попытаться прийти к общему мнению».
Дискуссии продолжились… Кандидатом на пост премьера был выдвинут Артис Пабрикс от партии « Для развития. За!». Но гос. Пабрикс категорически отозвал свою кандидатуры и при этом заявил: « В ситуации, когда формирование дееспособного правительства является предпосылкой стабильного развития Латвии и моя кандидатура из-за амбиций и обид отдельных политиков может помешать партиям договориться между собой, я принял решение отказаться от выдвижения кандидатом на должность премьер – министра».
Почему же партии не могут договориться между собой? Почему Латвия находится в состоянии, простите, правительственного хаоса?
АРТИС ПАБРИКС, депутат: « Переговоры не дают никакие результаты. Поэтому попавшим в Сейм партиям нужно перестать кривляться и закопать «топор войны». Допускаю возможность того, что некоторые политики специально раз за разом саботируют создание правительства, так как стремятся к тому, чтобы были назначены перевыборы в Сейм».
Итак, что ждет дальше Латвию? Перевыборы?
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