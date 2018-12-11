Московские школьники победили во Всероссийской олимпиаде по программированию

Учащиеся московских школ № 57 и 179 в составе сборной команды стали абсолютными победителями финала Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию, которая проходила 8 и 9 декабря в Санкт-Петербурге.

Ребятам удалось за рекордное время решить 11 задач. Всего на счету столичных школьников шесть медалей: два золота, два серебра, две бронзы и 14 дипломов.

«Всероссийская командная олимпиада – это одно из самых престижных соревнований школьников по программированию. Ее отличительной чертой является именно командное решение задач. Победа москвичей в таком важном соревновании показывает, что в столице растут прекрасные кадры для ведущих ИТ-компаний. Ведь в финале встречаются сильнейшие школьники со всей страны, прошедшие сложный отбор. А участие в олимпиаде готовит к будущей профессиональной карьере, так как ребята учатся работать в команде над сложными задачами», – рассказал директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Как ранее отмечал руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина, развитие олимпиадного движения является одной из приоритетных задач его ведомства. Последние годы москвичи стабильно показывают высокие результаты на федеральных и международных состязаниях.

Финал олимпиады проходил одновременно в Санкт-Петербурге, Барнауле, Алматы, Тбилиси и Кременчуге. Впервые площадка была организована в Сочи в образовательном центре «Сириус». В этом году участниками состязания стали более 250 команд учащихся 7-11 классов. Москву на олимпиаде представляли 16 команд.

«Мы приглашаем московских школьников участвовать и в других олимпиадах по информатике. Как раз сейчас проходят отборочные туры Московской олимпиады по информатике и Открытой олимпиады по программированию», – добавил Иван Ященко.

Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию – одно из самых статусных соревнований по информатике в нашей стране. Впервые олимпиада состоялась в 2000 году, и с тех пор проводится ежегодно.