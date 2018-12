На сайте Правительства РФ найден запрещенный шрифт

В библиотеке шрифтов сайта Правительства РФ найден TimesNewRoman. В библиотеке каскадных стилей забито условие отображения части текста этим шрифтом.

Владелец TimesNewRoman, компания MonotypeImaging отказала в предоставлении лицензии на свою продукцию российским властям. Это было связано с санкциями. О самой ситуации в АН сообщалось ранее.

Сайт правительства РФ для отображения текста использует шрифты Times New Roman, Helvetica, Arial, Sans-serif, CourierNew. Компания MonotypeImagingявляется владельцем трех из них: Arial, Courier New и Times New Roman. Правообладателем первых двух также указывается Microsoft. О том, что эта компания ввела свои санкции на использование шрифтов пока ничего не известно.

На остальных правительственных сайтах криминальных шрифтов не замечено. Портал Президента РФ использует шрифты семейства ITCFranklinGothicW10. Он принадлежит компании Adobe. На сайте Госдумы в соответствующей библиотеке упоминаются шрифты семейств: Helvetica, Arial, Serif, GraphikLCWeb, GraphikLCG, TrolaLatCyr, PTSerif.