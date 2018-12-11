В России с 2020 года появятся электронные трудовые книжки

Законопроект об электронных трудовых книжках внесен в правительство. Об этом стало известно со слов министра труда и соцзащиты Максима Топилина во время заседания правления Пенсионного фонда РФ.

«Вчера мы внесли проект закона об электронных трудовых книжках в правительство. У нас осталось два разногласия с работодателями, касательно которых мы будем проводить переговоры. Затем будут внесены изменения в закон о персонифицированном учете. Если все будет происходить по плану, то с 2020 года мы выйдем в тестовый режим предоставления информации», - сообщил Максим Топилин.

Глава Минтруда также отметил, что с 2021 года работодатели станут переживать приемы и увольнения сотрудников на работу в режиме «следующий день после события», передает РИА Новости.