Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Депутаты Государственной думы во вторник, 11 декабря, единогласно приняли закон о повышении с 1 января 2019 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда на 117 рублей (в среднем по России) предполагает, что с 1 января следующего года МРОТ составит 11 280 рублей, пишет РИА Новости.

Напомним, начиная с мая 2018 года российские власти уравняли МРОТ с прожиточным минимумом трудоспособного населения государства. Его размер был доведен до 11 163 рублей.