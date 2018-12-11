Владимир Бурматов помог сделать перерасчет за капремонт

Оказалось, что управляющая компания доначислила лишние 104 тысячи рублей за капремонт. После того, как в проблеме разобрался парламентарий, жители попросили помочь еще в одной вопросе - расчетах за ОДН по электроэнергии. Выяснилось, что в доме работают стометровые лифты.

Лифт площадью 1032 метра - совсем не редкость, а данность в Челябинске. Представители УК объясняют такие расчеты ошибкой, обычным человеческим фактором. В любом случае обслуживающая организация произведет перерасчет. Подробности читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".