Тимошенко набрала больше 20 процентов на пост президента Украины

Экс-премьер Юлия Тимошенко остается фаворитом грядущих президентских выборов на Украине. Киевский международный институт социологии опубликовал данные соцопроса на тему выборов. Чаша электоральных весов с большим перевесом склонилась в сторону Юлии Тимошенко. Она набрала 21,2 процента голосов.

На втором месте оказался шоумен Владимир Зеленский. Действующий президент Украины Петр Порошенко замкнул тройку лидеров.

Популярность Тимошенко подтверждают данные опроса на тему выборов в парламент Украины. Социологи выяснили «электоральные настроения населения относительно выборов в Верховную Раду» и спрашивали украинцев за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись в ноябре. Тимошенковская партия «Батькивщина» набрала 13,1 процента голосов. На втором месте оказалась партия «Слуга народа». Она набрала 7,3 процента.

С учетом того, что партию «Слуга народа» на Украине также связывают с командой Зеленского, можно предположить, что данные парламентского экзит-пула повторяют результат президентского опроса.