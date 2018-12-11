Выплаты будут продолжены

Депутаты ЗСК приняли краевой закон «О ежемесячной денежной выплате нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей».

По словам заместителя министра труда и социального развития Сергея Гаркуши, положения закона предусматривают ежемесячную денежную выплату этим семьям при рождении с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года третьего ребенка или последующих детей. Она будет осуществляться до достижения ребенком 3 лет.

Выплата будет предоставляться семьям, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в крае. В 2018 году он составляет 11185 рублей, следовательно, для получения ежемесячной выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать 16777,50 рублей. Эта выплата будет равна величине прожиточного минимума на ребенка. Планируется, что в 2019 году она будет составлять 10412 рублей.

По словам замминистра, данным законом продолжена мера соцподдержки многодетных семей, которая действовала в регионе с 1 января 2013 года и предусматривала подобную выплату на детей, рожденных с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года.

«Принятый закон направлен на социальную поддержку многодетных семей, нуждающихся в дополнительной помощи государства. С окончанием шестилетнего периода действия предыдущего закона, мы не можем оставить без такой поддержки семьи, в которых третий или последующие дети будут рождаться после 31 декабря 2018 года», – прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.