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Новые почетные звания – для станиц и городов

11 декабря 2018, 15:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Новые почетные звания – для станиц и городов

На 16-м пленарном заседании ЗСК парламентарии приняли закон, предусматривающий введение для населенных пунктов Кубани сразу трех почетных званий - «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». Документ на рассмотрение депутатов внес губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сейчас в регионе почетные звания имеют три населенных пункта. У Новороссийска статус города-героя, Анапа и Туапсе являются городами воинской славы. Но поскольку в годы Великой Отечественной ожесточенные сражения происходили на всей территории Краснодарского края, было бы вполне справедливым отметить вклад в общую победу и других городов и станиц. Тем более, что федеральным законом «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» такая возможность предусмотрена.

Более подробно с краевым законопроектом депутатов ознакомил вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский. По его словам, принятие нормативно-правового акта будет способствовать повышению уровня патриотизма среди подрастающего поколения.

«Опыт таких законодательных решений уже есть, подобные законы приняты в Московской, Тульской и Рязанской областях», - сказал он.

Что касается конкретно Кубани, то звания «Город воинской доблести» и «Станица воинской доблести» будут присваиваться населенным пунктам, на территории которых либо в непосредственной близости от которых шли бои с противником. Звание «Рубеж воинской доблести» может быть присвоено сразу нескольким населенным пунктам или исторически сложившейся местности, где защитники Отечества проявили ратную доблесть.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе обсуждения законопроекта предложил, чтобы решение о присвоении того или иного статуса городам и станицам принимала специально созданная комиссия.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко, в свою очередь, комментируя ситуацию, отметил символичность принятия закона в год 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

«Мы помним про многие события Великой Отечественной войны, что происходили у нас. В каждом нашем муниципалитете есть своя, местная история. А в ней - события, которые легли пусть небольшим, но очень важным кирпичиком в дело общей победы над врагом. Память будет жить, пока мы помним об этих исторических событиях. И будет справедливо, если мы сможем почтить их, передать память о них будущим поколениям», - подчеркнул глава кубанского парламента.

Закон «О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края» депутаты приняли сразу в двух чтениях.

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