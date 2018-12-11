Чтобы качественная медпомощь была доступной

На 16-м пленарном заседании Законодательного Собрания Краснодарского края принят основной закон для кубанского здравоохранения на ближайшие три года – Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

По словам министра здравоохранения края Евгения Филиппова, программа государственных гарантий на 2019 год в целом сбалансирована по доходам и расходам. Её проектная стоимость бездефицитна и составляет 83 млрд 168 млн рублей. Это на 5 млрд 469 млн рублей или семь процентов выше утвержденного уровня 2018 года. На 2020 год расчетная стоимость программы составляет – 88 млрд 800 млн рублей, на 2021 год – уже 94 млрд рублей.

Программой планируется дальнейшее развитие медицинской реабилитации, увеличение ее финансирования, а также совершенствование медицинской помощи по профилю «онкология», оказываемой стационарно и в условиях дневного стационара. Кроме этого, расширен перечень критериев доступности и качества медицинской помощи при ВИЧ-инфекции. Скорректированы предельные сроки ожидания проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями – с 30 дней до 14 со дня назначения.

В реализации Территориальной программы госгарантий 2019 года примут участие 304 медицинских организации.

- Территориальная программа – это право каждого из нас на гарантированное получение медицинской помощи в полном объеме. И наша общая задача – совершенствовать год от года ее положения. Так, чтобы всем жителям края была доступна не только обычная медицинская помощь, но и высокотехнологичные ее виды, – прокомментировал принятие программы спикер ЗСК Юрий Бурлачко.