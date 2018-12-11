В Калининграде пытались контрабандой вывезти 10 килограммов янтаря в Литву

Более 10 килограммов янтаря нашли и изъяли таможенники в Калининградской области. Необработанный камень мужчина пытался вывезти через границу в Литву.

Сейчас изъятый товар отправлен на экспертизу. Также устанавливается его стоимость, пишет ОТР.

Также, как сообщает Телеинформ, в Иркутской области местный житель устроил наркопритон в собственном доме.