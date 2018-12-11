Сибирская отшельница попросила о помощи, губернатор уже вылетел

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вылетел на вертолете, груженом продуктами, сеном и комбикормом для скотины, к таежной отшельнице Агафье Лыковой, попросившей помощи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации региона. Ранее кинодокументалист Андрей Гришаков сообщил, что ему позвонила Лыкова и сказала, что у нее кончаются запасы.

Гришаков отметил, что староверы-родственники отшельницы передали ей мед, топленое и намороженное молоко. А ее большой друг в настоящее время закупает мясо, свечи и одежду для Агафьи.