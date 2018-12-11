Путин посетит церемонию прощания с Людмилой Алексеевой

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит сегодня церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Общественный деятель скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни.

Информацию о том, что глава государства побывает на траурном мероприятии, предоставил во вторник, 11 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает телеканал "Россия 24". Известно, что церемония прощания продлится до 13 часов, а затем Людмила Алексеева будет кремирована.

Сообщается также, что позже сегодня Владимир Путин будет присутствовать на торжественном открытии памятника писателю Александру Солженицыну, а затем примет в Кремле вдову литератора Наталью Солженицыну.