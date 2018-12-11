Риски импортера: 5 профессиональных способов избежать потерь

Предприниматели стараются вести свой бизнес так, чтобы снизить затраты, обеспечить качество товара и услуг по его доставке в оптимальные сроки. Основой же обязанностью людей, работающих в этой сфере, является поиск оптимальной стратегии компании в деловом мире.

Особенно важен этот инструмент для крупных компаний, которые ведут бизнес на больших территориях, имеющих множество филиалов в разных частях мира.

Однако существуют сложности, с которым сталкиваются люди, работающие в логистике. Так, эксперт Татьяна Мальшакова, коммерческий директор компании ZTM Логистика взяла за основу 5 профессиональных способов, которые помогут избежать потерь.

– Татьяна, вы работаете в логистике больше десяти лет. С какими сложностями чаще всего сталкиваются импортеры, когда организуют первые поставки из Китая и других стран Азии?

– Новые участники ВЭД чрезмерно перестраховываются. И это понятно, они ведь впервые покупают товар. В своём стремлении все учесть они, заключая контракт, вписывают в него слишком много сопроводительных документов, которые должен предоставить продавец.

Как только товар по такому контракту попадает на таможню, инспектор имеет право запросить весь заявленный в нем комплект документов.

– Поставщики предоставляют все документы сразу?

– Как показывает практика, поставщики часто не предоставляют все документы вовремя, хотя сначала ради продажи своего товара соглашаются на требования клиента.

Это может привести к дополнительным расходам: придется платить за склад временного хранения, пока все документы не будут собраны, или, что еще хуже, корректировать таможенную стоимость груза, если не будут предоставлены.

На самом деле, по каждой поставке есть достаточный минимум сопроводительных документов. Указывая их в контракте, можно пройти таможню быстро и безболезненно.

– Как у вас проходит такая сделка?

- Каждый проект необходимо начинать с анализа закупочного контракта, убрать из него лишнее, выбрать место оформления и маршрут. Так же все грузы клиентов мы страхуем груз от рисков.

Даже если будущий импортер обратится к нам с только с намерением подписать контракт, мы посоветуем, как правильно оформить его и что необходимо учесть при первой поставке. Иными словами, пройдём с ним этот путь вместе.

– Со стороны поставщика это единственный риск?

– Регулярно сталкиваемся с тем, что отправитель предлагает покупателю товар с недорогой доставкой, например, до Санкт-Петербурга или Котки или любого другого порта.

– По-вашему, это может быть рискованно?

– При этом, как правило, выбирается самый дешевый сервис. Тогда цена за фрахт действительно небольшая, однако, условия в порту назначения, в большинстве случаев, не выгодны получателю. Например, ставка включает всего два дня на бесплатное хранение груза в порту, а этого слишком мало для таможенного оформления. Особенно, для нового импортера. В результате, за простои приходится платить, а экономия на доставке сходит на нет. Или за эту цену срок доставки может быть больше, чем обычно. В таком случае, импортер теряет на транзитном времени, нарушая собственные обязательства и планы, да ещё и нервничает.

– Получается, что перевозка по самым дешевым линиям подвергает товар дополнительным рискам?

– В большинстве случаев, да. Но даже это не все. Бывает так, что везут, к примеру, ткань, и её фактический вес при проверке отличается от указанного в документах. Конечно, это влечет за собой дополнительные расходы: от корректировки таможенной стоимости до штрафов за административные правонарушения. Потом разобравшись в ситуации, выясняют, что контейнер был поврежден, и груз, набрав влагу, стал тяжелее. Повредился контейнер по дороге или изначально был таким – узнать невозможно. Нельзя ни найти виновных, ни вернуть деньги.

– И как вы советуете избежать такого неблагоприятного исхода?

– Мы советуем заключать контракты на условиях FOB, когда производитель доставляет товар только до борта судна в порту отправки. А мы сами выбираем судоходную линию и занимаемся доставкой – для нас и наших клиентов это значит предсказуемый сервис и хорошие условия в порту назначения. Клиент в итоге потратит меньше денег на всю логистическую цепочку. Да и вообще, оформлять груз из Китая часто лучше во Владивостоке, и во многих случаях вариант перевозки до Санкт-Петербурга укажет на то, что вы или ваш поставщик не просчитали все варианты и, наверняка, не нашли самый выгодный маршрут.

– Какой маршрут доставки товара из Китая наиболее выгодный?

– Единственно правильного ответа нет. Для примера: можно везти груз по маршруту Шанхай-Москва через Владивосток, или по железной дороге, или морем доплыть до Финляндии, потом на машине. Можно напрямую морем до Санкт- Петербурга, потом на машине вывезти товар в Москву. Ещё можно приплыть в Прибалтику, и оттуда вывезти его по железной дороге. Вариантов действительно много и каждый имеет свои плюсы и минусы. К выбору маршрута доставки нужно подходить вдумчиво, оценивая риски и собственные потребности.

– А как более точно отследить этот механизм?

– Все эти направления нужно отслеживать и анализировать. Быть в курсе, что на каждом из них происходит. Мы учитываем полное транзитное время и суммарную стоимость перевозок и таможенного оформления. Например, на рынке есть несколько сервисов по жд доставке из Китая. Один – лучше, другой – хуже. Но помимо того, что у импортера должен быть выбор судоходных линий, должен быть ещё и выбор из операторов в каждом порту.

– С какими партнерами вы предпочитаете работать?

– Мы работаем с теми, кто показывает свою надежность, не подводит нас по срокам, предоставляет информацию вовремя. Если нам с ними работать комфортно, то и клиенту мы предоставим отличный сервис.

– А какую еще профессиональную информацию сам импортер не может собрать в полной мере?

– Импортер не может быть в курсе постоянных изменений в местах таможенного оформления, как бы часто он ни возил. Мы доставляем разные грузы по разным маршрутам, и оформляем их на разных таможенных постах. Благодаря этой ежедневной статистике просчитываем оптимальные условия в режиме реального времени.

– Хорошо, если импортер не может просчитать риски сам, и ему выгоднее обратиться в логистическую компанию, как ее выбрать? Просто по цене?

– Выбор по цене – распространенная ошибка, которую совершают многие. Недавно столкнулись с этим. У клиента сменился менеджер по логистике, и мы поехали на первую встречу. Буквально первым вопросом для обсуждения стала разница цен – наших и наших коллег. Пришлось очень долго объяснять, что мы за клиента готовим буквально все документы, проходим все согласования, исправляем заранее все ошибки, тогда как по меньшей цене клиенту могут предложить просто вбить данные в декларацию без предварительной проверки.

– Кстати, существует такая точка зрения, что у серьёзной логистической компании должны быть свои автомобили, контейнеры, склады. Это так?

– На мой взгляд, это заблуждение, ориентироваться на него нельзя. Мы работаем 23 года и проходили разные этапы: содержали собственный контейнерный парк, парк автомобилей для международных перевозок и склад в Финляндии. Потом от всего этого отказались.

– По какой причине?

Причина очень простая: если у компании есть собственные активы, она должна заботиться о том, чтобы максимально загрузить их работой и обеспечить рентабельность. В этом случае предоставление качественного сервиса клиенту, к сожалению, отходит на второй план.

Склад в Финляндии мы построили с нуля, а потом продали – по той же причине. Были и свои представительства в разных странах, в основном, в Китае – их тоже закрыли. Зачем содержать людей, платить аренду, зарплату. Вы же понимаете, что это все за счёт клиента.

Лучше работать с надежными поставщиками, которые борются за нас, и прекрасно ориентируются в своём рынке. Это позволяет рекомендовать нашим клиентам лучшее, что мы знаем, без привязки к собственным ресурсам.