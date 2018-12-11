Моряки, содержащиеся в СИЗО "Матросская тишина", ответили на письма одного из украинских телеканалов, рассказав о своем самочувствии после задержания в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Молодые люди отметили, что ничего не знают о судьбе других моряков. Рассказали о том, что им была оказана медицинская помощь в связи с ранениями, и сейчас они чувствуют себя лучше.

В "Матросской тишине" находятся трое задержанных украинцев: 19-летний Андрей Ейдер, 24-летний Андрей Артеменко и 27-летний Василий Сорока. Другие моряки были отправлены в СИЗО "Лефортово".

Задержанные пожаловались на нехватку табака, ставшие практически ненавистными песни, транслируемые российской радиостанцией, и выразили надежду встретить Новый год дома.

Как сообщает все тот же украинский телеканал, письмо от Сороки его родители считают подлинным, а вот письмо Артеменко вызвало резкое недоверие среди домочадцев последнего.

В нем сказано, что юноша плохо владеет русским, поэтому обратился за помощью к сокамернику. Однако отец Артеменко рассказал, что его сын закончил в Одессе "мореходку" и хорошо знает русский.