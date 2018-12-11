В университете Генпрокуратуры вывели среднестатистический портрет взяточника

Генеральная прокуратура и Следственный комитет в статистических данных констатируют рост взяток на 10% в составе коррупционных преступлений, совершённых в 2018 году. Чаще других на неправомерных действиях попадались полицейские.



Персональный анализ задержанных коррупционеров позволил учёным составить портрет взяточника. Это образованный мужчина в возрасте около 40 лет, общительный, обеспеченный, стрессоустойчивый, работоспособный. Не злоупотребляет спиртным и наркотиками. Имеет постоянное место жительства и семью. К преступлениям их подтолкнула отнюдь не нужда, а желание жить ещё лучше.



У каждого из попавшихся коррупционеров была своя причина пойти на преступление. Это и самоутверждение, месть руководству, повышение собственного авторитета, обладание властью или солидарность с коллегами. Но вот послевкусие ареста у всех одинаковое - лучше плохо жить на воле, чем хорошо в тюрьме.



