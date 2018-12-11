Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой началось в Москве

Во вторник, 11 декабря, в Москве началось прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая ушла из жизни в минувшую субботу в возрасте 91 года. Церемония проходит в Центральном доме журналиста.

Глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что прощание с Людмилой Алексеевой продлится до 13 часов. После этого правозащитница будет кремирована, а ее прах впоследствии захоронят в семейной могиле, передает РИА "Новости". Подчеркивается, что решение о кремации приняла Людмила Михайловна.

Подчеркивается, что на похоронах общественного деятеля будут присутствовать только ее родственники и самые близкие люди.