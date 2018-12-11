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Tele2 обеспечила связью горнолыжные курорты Южного Урала и Башкирии
11 декабря 2018, 10:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Базовые станции компании установлены не только у подножия, но и на вершинах Уральских гор. Это значит, что вы сможете дозвониться до друзей, отправить селфи сестренке или записать видео для мамы.
Скоростной мобильный интернет стандарта 4G появился на крупнейших горнолыжных курортах Челябинской области и республики Башкортостан. А в выходные из-за отличной связи объем звонков и сообщений вырастает на сто процентов. Подробнее читайте на сайте газеты «Вечерний Челябинск».
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