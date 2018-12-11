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Tele2 обеспечила связью горнолыжные курорты Южного Урала и Башкирии

11 декабря 2018, 10:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Tele2 обеспечила связью горнолыжные курорты Южного Урала и Башкирии

Базовые станции компании установлены не только у подножия, но и на вершинах Уральских гор. Это значит, что вы сможете дозвониться до друзей, отправить селфи сестренке или записать видео для мамы.

Скоростной мобильный интернет стандарта 4G появился на крупнейших горнолыжных курортах Челябинской области и республики Башкортостан. А в выходные из-за отличной связи объем звонков и сообщений вырастает на сто процентов. Подробнее читайте на сайте газеты «Вечерний Челябинск».

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//Новости СМИ2

Южный Урал приглашает студентов Узбекистана и Индии

Южный Урал приглашает студентов Узбекистана и Индии 12:38

На сегодняшний день сразу несколько высших учебных заведений Челябинской области заключили контракты с Индией и Узбекистаном для развития технических образовательных программ. По мнению специалистов, предстоящие саммиты ШОС и БРИКС, которые намечены в 2020 году в Челябинске, позволят укрепить и развить соглашения в образовательной сфере, уточнили на сайте газеты «Южноуральская панорама». >>
Tele2 обеспечила связью горнолыжные курорты Южного Урала и Башкирии

Tele2 обеспечила связью горнолыжные курорты Южного Урала и Башкирии 10:05

Базовые станции компании установлены не только у подножия, но и на вершинах Уральских гор. Это значит, что вы сможете дозвониться до друзей, отправить селфи сестренке или записать видео для мамы. >>
Завершился проект «Сделано в Челябинске 2018»

Завершился проект «Сделано в Челябинске 2018» 10.12 14:20

Радиостанция «Челябинское эхо» и 31 канал подвели итоги бизнес-премии «Сделано в Челябинске. Были объявлены имена трех победителей проекта, которых экспертный совет выбрал из 10 финалистов. Призовой фонд в виде рекламного сопровождения бизнеса на общую сумму в 1 миллион рублей разделили компании «Втор-Ком», «ЭМИС» и торговый дом «РОСАВА». >>
Анатолия Литовченко назначили замглавы МКС

Анатолия Литовченко назначили замглавы МКС 10.12 12:32

Южноуральский депутат госдумы Анатолий Литовченко назначен замглавы Уральского Межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России». Напомним, что руководитель организации - Иван Квитка - чуть ранее стал куратором региональных и муниципальных выборов в грядущем году. >>
Уровень коррупции в Челябинской области не превышает общероссийских показателей

Уровень коррупции в Челябинской области не превышает общероссийских показателей 10.12 09:55

Вице-губернатор Евгений Голицын на встрече с журналистами заявил, что уровень коррупции в Челябинской области не превышает среднероссийских показателей. Как и в других регионах страны, это в основном «бытовая коррупция» - передача денег за ускоренное продвижение дел, рассмотрение вопросов. >>
Владимир Бурматов реализует проект «Чистая страна»

Владимир Бурматов реализует проект «Чистая страна» 10.12 09:47

Проект партии «Чистая страна» презентовал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву парламентарий Владимир Бурматов. Он станет одним из приоритетных для исполнения на Южном Урале. >>

//Новости МирТесен



Владимир Бурматов реализует проект «Чистая страна»

Владимир Бурматов реализует проект «Чистая страна» 10.12 09:08

Проект партии «Чистая страна» презентовал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву парламентарий Владимир Бурматов. Он станет одним из приоритетных для исполнения на Южном Урале. >>
Энергетики продолжают расчищать охранные зоны ЛЭП Челябинска

Энергетики продолжают расчищать охранные зоны ЛЭП Челябинска 10.12 07:46

Энергетики «МРСК Урала» рассказали о том, какие работы продолжают проводиться в охранных зонах ЛЭП 110 кВ в городской черте Челябинска. >>
Копейчане обратились за помощью к Анатолию Литовченко

Копейчане обратились за помощью к Анатолию Литовченко 07.12 14:52

Депутат Государственной думы Анатолий Литовченко провел личный прием жителей города Копейска Челябинской области. Жалобы горожан в основном касались качества дорог и питьевой воды, инфраструктуры >>

//Новости СМИ2

Путин направил благодарность Владимиру Бурматову

Путин направил благодарность Владимиру Бурматову 07.12 13:06

Высокую награду президента России вручили парламентарию на XVIII Съезде партии «Единая Россия». >>
В Сосновском районе проведут переподключение электроэнергии

В Сосновском районе проведут переподключение электроэнергии 07.12 12:52

Энергетики «МРСК Урала» 10 и 11 декабря подключат резервные источники электроснабжения для проведения ремонта на сетях Сосновского района. >>
Разрез в Коркино начнут запечатывать в конце 2019 года

Разрез в Коркино начнут запечатывать в конце 2019 года 07.12 12:18

Коркинский разрез является неиссякаемым источником дыма на территории Челябинской области. >>
Эксперты нашли трехкратное превышение концентрации соли на дорогах Челябинска

Эксперты нашли трехкратное превышение концентрации соли на дорогах Челябинска 06.12 18:56

Лаборатория взяла снег на дорогах областного центра на химический анализ. Оказалось, что концентрация соли превышена в три раза. Депутат Госдумы Владимир Бурматов представит результаты анализа врио главы Челябинска Владимиру Елистратову и порекомендует меры для исправления ситуации. >>
Tele2 направила на развитие сетей более 4.4 миллиардов рублей

Tele2 направила на развитие сетей более 4.4 миллиардов рублей 06.12 15:04

Более 4.4 миллиардов рублей только за текущий год направила компания Tele2 на развитие сетей. >>
Анатолий Литовченко поздравил спортивную школу с 20-летием

Анатолий Литовченко поздравил спортивную школу с 20-летием 06.12 13:59

Двадцать лет назад она начиналась как студенческий клуб, теперь из ее стен вышли 5 заслуженных тренеров России, 89 мастеров спорта страны, а воспитанники завоевали более 1300 медалей различного достоинства. Поздравить спортклуб "Буревестник" прибыл глава попечительского совета, депутат Госдумы Анатолий Литовченко. >>

//Новости ADWILE

Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок

Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок 06.12 09:12

О них не говорили и не писали. Они мужественно сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. А после нее, будучи засекреченные, самоотверженно отстаивали законность и правопорядок, обеспечивали правовые условия становления и возрастания ядерной мощи нашей Отчизны. >>
Налоговые изменения в 2019-м: к чему готовиться бизнесу и потребителям

Налоговые изменения в 2019-м: к чему готовиться бизнесу и потребителям 05.12 16:28

4 декабря в областном пресс-центре медиа-холдинга «Гранада Пресс» состоялась пресс-конференция на тему: «Кому и чем грозят новые изменения в налоговом законодательстве?». >>
Поддержи группу поддержки ХК «Трактор» в конкурсе!

Поддержи группу поддержки ХК «Трактор» в конкурсе! 05.12 12:17

По давно сложившейся в хоккейном мире традиции в конце календарного года проводится конкурс на лучшую группу поддержки хоккейного клуба. >>
Передайте показания счетчика электричества до 14 декабря

Передайте показания счетчика электричества до 14 декабря 05.12 12:11

Энергетики «МРСК Урала» просят всех южноуральцев передать показания счетчиков электроэнергии пораньше, до 14 или 17 декабря. Это позволит точно рассчитать платеж и прислать квитанции уже к концу года. >>
Челябинский цирк предлагает встретить Новый год

Челябинский цирк предлагает встретить Новый год 05.12 10:37

Всем известно, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Хотите, чтобы наступающий год был ярким, интересным, позитивным? Тогда в путь! Вы должны отправиться к «Созвездию Деда Мороза», которое уже совсем скоро, 22 декабря, зажжется под куполом челябинского цирка. >>
Газету «Вечерний Челябинск» забросали видеопоздравлениями

Газету «Вечерний Челябинск» забросали видеопоздравлениями 04.12 11:29

На этот раз большое видео прислали хоккеисты команды «Трактор». Напомним, что в этом году газете исполняется 50 лет. >>

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Работники Южного Урала будут более защищенными

Работники Южного Урала будут более защищенными 03.12 12:47

Парламентарий Анатолий Литовченко принял участие в конференции «Развитие социально-трудовых отношений на современном этапе: практика, опыт, проблемы, пути их решения». >>
Анатолий Литовченко поможет ветерану восстановить справедливость

Анатолий Литовченко поможет ветерану восстановить справедливость 03.12 12:08

С 1943 года ветеран ВОВ Иван Иванович Конченков, который живет в Копейске, не может получить заслуженную награду - золотую звезду Героя. Документы есть, а награды нет. Восстановить справедливость взялся помочь парламентарий Анатолий Литовченко. >>
На Урале стартовал конкурс «Серебряный Лучник»

На Урале стартовал конкурс «Серебряный Лучник» 03.12 11:34

Проекты, получившие широкий общественный резонанс, будут соперничать за главную награду конкурса. Дирекция VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал объявила о начале приема заявок. >>
Маленькие болельщики «Трактора» первыми отправили письма Деду Морозу

Маленькие болельщики «Трактора» первыми отправили письма Деду Морозу 03.12 11:30

На домашнем матче ХК «Трактор» &ХК «Динамо» (Рига) в первый день календарной зимы юные болельщики черно-белых подписали и отправили в резиденцию Деда Мороза 300 писем с пожеланиями. >>
Челябинцы украли более 15 миллионов киловатт-часов

Челябинцы украли более 15 миллионов киловатт-часов 03.12 11:28

За 10 месяцев текущего года энергетики во время 181 рейда выявили 376 случаев хищения электроэнергии в больших объемах, причем как жителями, так и компаниями. Всех воришек тут же отключили, а все данные передали в полицию. >>
К пятилетию утреннего шоу на радио «Континенталь» стартовал проект "#Огоньзима"

К пятилетию утреннего шоу на радио «Континенталь» стартовал проект "#Огоньзима" 03.12 09:57

К пятилетию утреннего шоу #СУТРАПОРАДИО на радио «Континенталь» стартовал беспрецедентный проект #ОГОНЬЗИМА! Никаких морозов, метелей и стуж - у нас по-настоящему жарко! Самые зажигательные ведущие, горячие хиты, новые модные треки >>

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