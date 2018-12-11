Помпео жестко прокомментировал отправку в Венесуэлу российских Ту-160
11 декабря 2018, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель Госдепа Соединенных Штатов Америки Майк Помпео утром во вторник, 11 декабря, прокомментировал отправку двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 на территорию Венесуэлы.
По мнению Майка Помпео, народам Российской Федерации и Венесуэлы следует рассматривать отправку летательных аппаратов следующим образом: правительства двух стран просто "разбазаривают" государственные средства, передает сегодня портал Газета.Ru.
Американский дипломат убежден, что российские и венесуэльские власти тратят огромные суммы, а в это время "страдают" их граждане.