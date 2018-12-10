Полицейские поймали похитителя пожарных рукавов в Красногорске

В Красногорске был задержан мужчина, который подозревается в кражах пожарных рукавов на сумму 190 тысяч рублей, как сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сумма ущерба составила 190 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина заключен под стражу, пишет сайт Подмосковье сегодня.

