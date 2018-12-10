Подростки в Пушкино украли две дорогие зубные щетки

Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, две дорогие зубные щетки похитили из магазина 18-летние молодой человек и девушка в подмосковном Пушкино.

Как передает сайт Подмосковье сегодня, сумма кражи составила более 11 тысяч рублей.

«Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы», - сообщили в полиции.