Обнаженная женщина зашла в супермаркет Химок

Женщина средних лет в одеянии Евы зашла в продуктовый магазин на Ленинском проспекте в Химках.

Как сообщает сайт Подмосковье сегодня, она зашла в супермаркет, взяла корзинку и отправилась за покупками.

«Эта голая дама купила буханку хлеба и еще что-то из еды. Надеюсь, не замерзла», – рассказал местный житель.