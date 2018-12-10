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Не пущенный на Украину митрополит написал СБУшному генералу-губернатору
10 декабря 2018, 22:06 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Скандал с аннулированием пропуска на проезд через линию разграничения митрополиту Иллариону стал поводом для открытого письма Председателю Донецкой госадминистрации, генерал-майору СБУ Александру Куцу. Обращение опубликовало официальное представительство Украинской православной церкви Московского патриархата.
Сам инцидент произошел накануне. О нем уже сообщалось в АН. Митрополита Иллариона не пустили на территорию Украины, когда тот ехал на подконтрольную официальному Киеву территорию. Сотрудник украинской службы безопасности пояснил, что у священника аннулирован пропуск «по особому распоряжению из Киева».
В открытом письме митрополит Илларион пересказывает подробности произошедшего. Объясняет, что из-за войны его епархия поделена на две части. Одна находится на территории ДНР, вторую контролируют ВСУ. Как правящий архиерей он должен проводить службы во всех храмах Донецкой области. Однако из-за киевского запрета он не может проехать через официальные пункты пропуска на подконтрольную официальному Киеву территорию.
Архиерей просит Куца вмешаться в ситуацию и обратиться к руководству профильных учреждений. По мнению экспертов, эта просьба митрополита перспектив не имеет. Веяния последних времен и лобби официальным Киевом интересов автокефальского отколыша подсказывают откуда дует ветер. Распоряжение об аннулировании пропуска СБУшнику пункта пропуска на линии разграничения спущено из Киева. Спорить со столичным главком спецслужб ставший генерал-майром в 42 года сбушник Александр Куц будет вряд ли.
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